L’empresariat tem la ‘colonització’ de capital forà en sectors estratègics
Armengol alerta que, tot i viure un “moment econòmic relativament dolç”, les empreses tenen una falta de perspectiva futura
El president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, va reflexionar sobre el paper de les empreses familiars al país i la importància de mantenir el control dels actius estratègics en mans de companyies andorranes durant la presentació del XXVI Cicle organitzat per l’entitat, que enguany tractarà sobre l’aeroport d’Andorra-la Seu. Les declaracions van arribar en un context marcat per la informació sobre una possible venda del 50,3% del paquet accionarial de Saetde per part de la família Viladomat, una notícia que finalment va ser desmentida pels propietaris i el comú d’Encamp. Armengol va celebrar que el cas fos “aigua passada”, tot i reconèixer que “vam mirar la notícia amb certa preocupació, tot i tenir constància que no era del tot cert”.
Amb tot, Armengol va voler aprofitar l’ocasió per reiterar que, des de l’EFA, “ja vam demostrar certa preocupació en deixar actius estratègics en mans d’inversors estrangers”, i va afegir que no sap si “podem deixar Andorra en mans de gent que no ha après a estimar-la”. En aquesta línia, Armengol va reflexionar sobre la complexitat de mantenir una comunicació i col·laboració amb un inversor estranger passiu, advertint que “és molt difícil pactar qualsevol cosa, ja sigui des de Govern o des de les empreses, o per crear tot aquest àmbit de col·laboració publicoprivada que estem propiciant, si l’actor principal no és una família assentada al país, sinó un fons d’inversió estranger que està adormit”.
El president de l’EFA va subratllar que “molt sovint, les empreses andorranes han fet actes de benevolència en contra dels comptes d’explotació pel bé del país”, deixant entreveure que, si la propietat fos estrangera, “potser no seria així”. A més, va advertir que “pensem que el que està passant amb els terrenys també pot passar amb les empreses”, i va alertar que “tot i estar en un moment econòmic relativament dolç, quan les famílies no tenen perspectives de futur o senten inseguretat, poder fer-se plantejaments de tota mena. O aconseguim donar perspectiva de futur i seguretat jurídica a les empreses o serà normal que aterrin actors internacionals que valorin comprar o vendre actius estratègics”.
Com a possible resposta a aquest repte, Armengol va voler posar com a exemple el model del País Basc, on “quan apareix una multinacional que vol comprar un actiu estratègic, es mira de fer associacions publicoprivades, ja sigui en un tema de successions o de consens, amb l’objectiu de preservar la identitat i el suport al territori”.
Per la seva banda, Joan Tomàs, secretari tècnic de l’EFA, va recordar que, “econòmicament, som un país de famílies”, i “arriba un moment que la quarta o cinquena generació familiar potser no volen seguir amb el negoci”, un fenomen que passa “arreu del món”. Tomàs també va voler destacar la “internacionalització de certes famílies amb la inversió del patrimoni a l’estranger” amb l’objectiu de “diversificar riscos”, un procés que “abans era més complicat de fer” i que, segons va dir, explica part dels moviments i les expectatives empresarials actuals al Principat, tot i destacar que aquesta externalització del capital familiar “no treu pes al producte nacional”.
RECLAMACIÓ PERQUÈ L'AEROPORT REBI VOLS DE FORA SCHENGEN
L’acte, emmarcat dins el XXVI Cicle de conferències de l’EFA, comptarà amb la participació de David Forné, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat; Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya; Jordi Candela, director d’Aeroports Públics de Catalunya, i Daniel Armengol, president de l’EFA. El debat serà moderat pel periodista Federico Ortega i també es preveu la presència del cap de Govern, Xavier Espot.
Segons l’entitat, la conversió de l’aeroport en punt de control fronterer de l’espai Schengen és clau per “incrementar freqüències, obrir noves destinacions i garantir una futura connexió directa amb l’heliport nacional”. Armengol va insistir que cal “donar una nova embranzida al projecte” amb l’objectiu que la infraestructura tingui “més incidència en l’economia andorrana i va recordar que, sense aquest reconeixement, “el creixement de la infraestructura no podrà ser una realitat”.
L’EFA defensa que l’objectiu no és augmentar el volum de turistes, sinó millorar la qualitat de les connexions i afavorir un model de turisme que estigui més diversificat. També va remarcar que la decisió d’incloure aquest punt de control Schengen a l’aeroport és, sobretot, una qüestió política, que podria concretar-se “en un termini de sis mesos” si hi ha voluntat institucional.