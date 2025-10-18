L’AQUA rebutja el projecte de la Universitat Autònoma

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha emès una resolució desfavorable al pla estratègic presentat per a la creació de la Universitat Autònoma d’Andorra (UAA)

Els experts asseguren que la proposta no compleix els requisits que s’exigeixen ni per la normativa andorrana ni pels estàndards de l’Espai Europeu d’Eduació Superior. Tot i reconèixer la visió transformadora i el compromís amb la qualitat expressats pels promotors, l’informe final alerta de mancances greus: el projecte pateix falta de concreció operativa, informació insuficient en criteris clau i una oferta formativa poc alineada amb el marc legal vigent. Amb tot, l’AQUA conclou que el projecte no pot ser autoritzat en l’estat actual. Els promotors poden interposar un recurs en contra davant la comissió d’apel·lacions de l’agència.