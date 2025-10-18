UNIVERSITAT
Jornada lúdica amb l’onzena edició de la festa de l’UdA
La Universitat d’Andorra (UdA) va celebrar ahir l’onzena edició de la seva festa, una jornada lúdica que va servir, un any més, per promoure la cohesió entre la comunitat universitària i, sobretot, entre l’estudiantat de les diferents carreres que s’imparteixen a l’UdA. L’esdeveniment va començar amb una gimcana amb proves ideades pel col·lectiu d’estudiants i que estaven relacionades amb els principals àmbits d’estudi de la universitat. L’activitat va comptar, a més, amb la col·laboració d’Andorra Sostenible, que va organitzar dues proves sobre reciclatge i sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible. D’una banda, gràcies a la col·laboració de Lauesport, es va poder celebrar un torneig de futbol sala amb la participació d’una cinquantena d’estudiants i, de l’altra, es va fer una visita guiada al muntatge artístic instal·lat a l’antic hotel Pol en el marc del certamen L’Andart 2025.