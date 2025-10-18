REPORTATGE
La ITV no perdona
Tot i que la normativa no preveu cap excepció, tallers i usuaris denuncien la manca de flexibilitat davant de situacions com accidents, reparacions o malalties.
En comptes de pagar 25 euros per la inspecció tècnica de vehicles (ITV), n’acaben pagant 50. La penalització és automàtica si se supera el termini màxim establert, que és el dia 15 del mes següent al que toca passar la revisió. No hi ha marge, no hi ha excepcions. Ni un accident de trànsit, ni una malaltia greu, ni la manca de recanvis en vehicles antics justifica el retard. Aquesta és la realitat amb què conviuen els tallers del país i molts propietaris, que es troben atrapats entre la burocràcia i el sentit comú.
“No culpo l’empresa, perquè al final hi ha un reglament que s’ha de complir. Però imagina’t que ets a l’UCI. Se suposa que tampoc hi ha excepcions, oi?”, lamenta un professional del sector, que ha acumulat casos en què el client es veu obligat a pagar una sanció tot i aportar certificats mèdics o justificants del taller. Mecànics i planxistes consultats expliquen que la casuística és àmplia: des de vehicles greument accidentats fins a reparacions que es dilaten mesos per falta de peces específiques. “Tenim un Toyota Bay del 2000 que ha estat quatre mesos aturat perquè no arribava una peça i la tenim des de fa una setmana. Quan vam anar a la ITV ens van dir: sanció i ja està. El certificat del taller no compta per a res.”
La sanció s'imposa igual, encara que el motiu sigui justificat
El reglament, aprovat per decret el 2022, regula aspectes tècnics i operatius de les inspeccions. Inclou disposicions per als vehicles greument accidentats i les reformes estructurals, però en cap cas preveu una moratòria o pausa de l’obligació d’inspecció per causes alienes al propietari. A la normativa anterior, s’admetia que terminis molt curts dificultaven la reinspecció, però la filosofia actual és més estricta que mai. L’única concessió reconeguda és un termini fins al dia 15 del mes següent per fer la revisió sense recàrrec. Passat aquest punt, comença el càstig econòmic.
El cas dels vehicles antics és especialment dramàtic. “Amb els Golf V del 2007 cap avall, hi ha peces que ja no es troben. Si et falla un intermitent i el recanvi triga dos mesos, també et cau la sanció.” El sistema, diuen els afectats, castiga situacions sobrevingudes i no ofereix cap mecanisme formal per sol·licitar una excepció temporal. “Haurien de ser més flexibles en aquests casos, però mai ho fan.” A vegades només has de canviar una aleta perquè està oxidada o el que sigui i no hi ha recanvi, i se’t passa la ITV”, es lamenta un altre professional.
Algunes veus del sector apunten que cal revisar el marc legal i introduir una clàusula de flexibilitat, almenys per a casos documentats. Consideren que aplicar la norma sense cap marge d’interpretació afecta injustament persones que no han tingut cap voluntat d’incomplir-la. També critiquen que el sistema no diferenciï entre incompliments reiterats i situacions puntuals amb justificació acreditada.