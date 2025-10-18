AFERS SOCIALS
La Costa d’Ivori se suma al conveni d’adopció
El ministeri d’Afers Socials va anunciar l’ampliació de la llista de països amb els quals Andorra manté convenis per poder efectuar adopcions internacionals, amb la incorporació de la Costa d’Ivori. El Principat tenia fins ara acords vigents amb la República Dominicana, la República Eslovaca, Xile, les Filipines i Colòmbia.
Les famílies que decideixin optar per aquesta via d’adopció comptaran amb l’acompanyament i el seguiment del servei especialitzat d’adopcions del ministeri d’Afers Socials, que actuarà com a autoritat central. Els darrers cinc anys s’han registrat un total de dinou adopcions, tant nacionals com internacionals, i tres famílies han iniciat ja el procés per adoptar un infant durant aquest any, segons dades del mateix servei especialitzat.