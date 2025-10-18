SUCCESSOS
El cos de policia comissa 3.500 paquets de tabac de contraban
Les cigarretes s’han localitzat en dues intervencions aquesta setmana
La policia d’Andorra va comissar aquesta setmana un total de 3.500 paquets de tabac de contraban, amb un valor estimat de 13.700 euros, en dues operacions consecutives realitzades al Pas de la Casa.
La primera intervenció va tenir lloc dimecres, quan una patrulla policial va detectar un moviment sospitós en una zona propera a la frontera amb França. Després d’una breu inspecció, els agents van localitzar un fardell que contenia 650 paquets de tabac. Segons les primeres investigacions, el material hauria estat preparat per ser transportat il·legalment fora del país.
La segona operació es va dur a terme ahir a primera hora del matí, pels volts de les vuit, en el marc d’un dispositiu de vigilància especial desplegat per la policia arran de l’augment d’activitat sospitosa a la zona. Els agents van observar dos vehicles que podrien estar vinculats a una xarxa de contraban i en acostar-s’hi per identificar els ocupants, els conductors van fugir corrents, abandonant els cotxes.
Un cop es van inspeccionar els vehicles, els efectius policials hi van trobar 2.850 paquets més de tabac, amagats a l’interior.