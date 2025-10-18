POLÍTICA
AE proposa un règim flexible de cotitzacions per a joves emprenedors
Carine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant, va presentar al Consell General una proposta d’acord per reformar les cotitzacions a la CASS i fomentar l’emprenedoria juvenil. La iniciativa preveu exemptar de cotització els joves menors de 25 anys que estudiïn o emprenguin, mentre que els autònoms d’entre 25 i 35 anys podrien continuar amb el règim reduït vigent durant els primers 24 mesos d’activitat. També va proposar establir un règim basat en ingressos reals per als autònoms majors de 35 anys.
A més, es proposa un pla de suport a la formació digital i tecnològica, alineat amb les noves oportunitats generades per la digitalització i la intel·ligència artificial, i l’equiparació de drets socials entre autònoms i assalariats. L’objectiu és donar seguretat jurídica i incentivar la creació d’activitat econòmica., presidenta d’Andorra Endavant, va presentar al Consell General una proposta d’acord per reformar les cotitzacions a la CASS i fomentar l’emprenedoria juvenil. La iniciativa preveu exemptar de cotització els joves menors de 25 anys que estudiïn o emprenguin, mentre que els autònoms d’entre 25 i 35 anys podrien continuar amb el règim reduït vigent durant els primers 24 mesos d’activitat. També va proposar establir un règim basat en ingressos reals per als autònoms majors de 35 anys.
A més, es proposa un pla de suport a la formació digital i tecnològica, alineat amb les noves oportunitats generades per la digitalització i la intel·ligència artificial, i l’equiparació de drets socials entre autònoms i assalariats. L’objectiu és donar seguretat jurídica i incentivar la creació d’activitat econòmica.