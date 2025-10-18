Successos
Un accident a la Farga de Moles provoca retencions a l'entrada al Principat
Els cossos d’emergència s'han desplaçat al lloc dels fets
Un dispositiu dels bombers i de la policia s’ha desplegat aquest matí a la zona de la frontera entre la Seu d’Urgell i Andorra. Un accident s’hauria produït en sentit de pujada cap a la frontera, segons han indicat testimonis presents a la zona. La presència dels cossos d’emergència ha provocat una ralentització de la circulació i, actualment, el trànsit és dens a l'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana, segons el Servei de Mobilitat.