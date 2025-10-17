PROJECTE DE LLEI
S’elimina la presó per alarma social
El text restringeix l’aïllament disciplinari, elimina la sanció de privar de trucades i reforça el dret a comunicació i visites a la a cel·la
El projecte de llei qualificada de modificació de diverses normes en l’àmbit penitenciari i penal, tramitat recentment pel Govern, conté novetats significatives que no van ser esmentades per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant la presentació parlamentària del nou model per a la Comella. Tot i que el focus es va posar en la reducció dels terminis per accedir a la semillibertat, la rebaixa de la presó provisional o les millores laborals per als agents penitenciaris, el text legal incorpora disposicions de gran abast que afecten tant els interns com el funcionament del sistema.
La reforma també introdueix canvis en la presó preventiva, amb una reducció generalitzada dels terminis màxims permesos. Per als delictes menors, la presó provisional no podrà superar els sis mesos un cop la causa arribi al tribunal, i en el cas dels delictes greus, el límit serà de dotze. A més, s’elimina el concepte d’alarma social com a motiu per decretar l’ingrés a presó abans de judici, una mesura que busca evitar abusos i ajustar-se millor als estàndards de garanties processals i als criteris dels organismes internacionals.
Reduccions de pena per participació activa i suport educatiu al centre
Una de les modificacions clau és la limitació de l’ús de l’aïllament en cel·la com a sanció disciplinària. Aquesta no es podrà aplicar a dones embarassades ni a menors, excepte si hi ha raons de seguretat. En qualsevol cas, caldrà un informe mèdic previ emès per un professional extern al centre i una supervisió mèdica diària mentre duri la mesura. Durant aquest període, l’intern mantindrà el dret a comunicar-se per via telefònica i telemàtica, i a rebre visites, sempre que no impliqui cap risc. A més, se suprimeix del règim disciplinari la possibilitat de castigar amb la privació de trucades telefòniques.
Es podran aplicar teràpies involuntàries en casos d’urgència
Separació per sexe
També canvia el règim d’internament en relació amb la separació per sexe, edat o situació penal. Si bé es manté la separació entre homes i dones, entre preventius i condemnats i entre interns considerats perillosos, la nova llei introdueix una excepció. Es permetrà que puguin coincidir en activitats determinades, com ara tallers terapèutics, de reinserció o educatius, sempre que es faci per motius de tractament o de seguretat i sota regulació específica. És una obertura que busca afavorir la personalització dels programes dins del centre.
Una altra novetat rellevant és l’ampliació de la prohibició de conducció. El projecte modifica el Codi Penal per deixar clar que aquesta pena podrà incloure qualsevol tipus de vehicle, fins i tot aquells que no requereixen permís de conduir, com ara bicicletes o patinets elèctrics. Això vol dir que si un jutge ho estableix a la sentència, una persona condemnada per conduir sota els efectes de l’alcohol o drogues també podria quedar inhabilitada per circular amb aquests vehicles, que cada cop tenen més presència a la via pública. A més, la pena complementària podrà incloure l’abstenció total de conduir com a condició per suspendre una pena, i no tan sols per a vehicles amb carnet.
Un element nou és la possibilitat de substituir la pena de presó per arrest domiciliari amb control electrònic. Aquesta mesura s’aplicarà només a persones residents al Principat i sempre que no es tracti de delictes greus, però amplia les opcions de compliment alternatiu fora del centre.
Semillibertat
En paral·lel, el projecte estableix per primer cop la llibertat condicional com a fase posterior a la semillibertat. Quan un intern hagi superat la meitat del temps en règim de semillibertat, podrà sol·licitar el pas a la llibertat condicional per complir la resta de la condemna fora del centre. Aquest mecanisme, no detallat públicament, reforça la reinserció progressiva i controlada, i dona resposta a un sistema que busca reduir la reincidència.
El text íntegre es troba publicat en el Butlletí del Consell General amb data d’ahir.