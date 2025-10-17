GOVERN
La prima extra de compensació la cobraran 1.640 funcionaris
Són els treballadors públics que acumulen almenys set anys d’antiguitat
La primera mesura de l’acord que suposa la pujada salarial dels funcionaris és la prima de productivitat, que vol compensar els anys que els treballadors públics no han percebut el complement derivat del GAdA. Una paga extraordinària recollida en un decret que el BOPA publicava dimecres passat i que s’ha d’abonar aquest any. Suposa un total de tres milions d’euros que es repartiran aproximadament 1.640 funcionaris, sobre un 61% dels 2.695 treballadors públics de l’administració general i de justícia. Són els empleats que acumulen almenys set anys d’antiguitat des que van guanyar la plaça fixa i la data de publicació del decret serveix per mesurar-la: “Es comptabilitza des de la data d’adquisició de la condició de funcionari fins al dia d’entrada en vigor d’aquest decret, i es consideren únicament els períodes que computen com a servei actiu.” El decret va entrar en vigor el mateix dia que es va publicar.
L’antiguitat es computa des del dia que es va obtenir la plaça de funcionari
La quantia de la prima es calcula en funció dels anys treballats amb un percentatge que s’aplica sobre el sou anual (“sou base i el complement específic, quan escaigui, del lloc del qual s’és titular”, s’especifica). El percentatge més baix és el 0,5% per als treballadors públics que acumulin set o vuit anys de carrera i va escalant fins al 5,5% màxim del qual es beneficiaran els funcionaris amb 17 o més anys de trajectòria. “Aquesta mesura consisteix en un únic pagament, que en cap cas no és consolidable a l’estructura retributiva, i que es fa efectiu l’any 2025”, especifica el decret.
En l’exposició de motius, el Govern recorda que es volen compensar els anys sense GAdA i el retard en l’aprovació de la nova estructura retributiva amb “una mesura, puntual i extraordinària, de caràcter retributiu, consistent en un únic pagament en concepte de complement de productivitat al personal funcionari de l’Administració general i de l’Administració de justícia, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, que té en compte els anys durant els quals no ha pogut participar en les etapes i cicles de l’avaluació de l’acompliment”.