ECONOMIA
MoraBanc participa en l’European Blockchain
Carlos Salinas, responsable d’actius digitals i fintech de MoraBanc, va representar l’entitat andorrana ahir a l’European Blockchain Convention (EBC25), una de les cites de referència del sector, en què es debat sobre el present i el futur dels token i la integració que puguin tenir en els bancs, que s’està celebrant a la Fira de Barcelona, amb més de 6.000 assistents i 300 ponents internacionals. Salinas es va centrar a connectar els actius digitals amb la banca tradicional, posant en valor l’experiència de MoraBanc. També s’aposta per la tecnologia Web3, que dona el control de dades als usuaris.