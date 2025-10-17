COINCIDINT AMB LA CONSTITUCIÓ
Macron reprograma la visita per al 13 i 14 de març
El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar que visitarà oficialment Andorra els dies 13 i 14 de març del 2026, coincidint amb la celebració de la Festa de la Constitució. L’anunci es va fer després de la cerimònia celebrada dimarts al Palau de l’Elisi, on es van lliurar distincions de la Legió d’Honor a diverses autoritats andorranes. El cap de Govern, Xavier Espot, va aprofitar l’acte per mantenir una trobada amb el Copríncep francès, durant la qual es va confirmar la nova data del viatge institucional.
La nova data es va fer pública en l’acte de condecoracions al Palau de l’Elisi
Macron va condecorar personalment Xavier Espot, així com els excaps de Govern Albert Pintat i Jaume Bartumeu, que van rebre la Creu de Comandant. L’exsíndica general Roser Suñé va ser distingida amb la Creu de Cavaller, i el bisbe emèrit d’Urgell, Joan-Enric Vives, amb la distinció de Gran Oficial. La cerimònia, solemne i simbòlica, va servir per reconèixer el paper institucional de les figures andorranes en l’enfortiment de les relacions bilaterals.
Crisi
La visita de Macron al Principat estava prevista inicialment per a aquest mes, però es va suspendre a última hora arran de la crisi institucional oberta a França, que va culminar amb el nomenament del primer ministre Sébastien Lecornu. Malgrat la cancel·lació, el president francès ja havia expressat el compromís de reprogramar-la durant el primer semestre de l’any que ve.