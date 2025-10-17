CULTURA
Localitzats 57 nous gravats rupestres a Ordino i Encamp
Patrimoni Cultural ha localitzat i documentat 57 noves inscripcions en la segona campanya d’identificació i inventari dels gravats rupestres. Amb aquesta nova fase, ja són 62 els gravats identificats entre les dues campanyes realitzades fins ara, que tenen com a objectiu preservar i estudiar aquests testimonis arqueològics, considerats de gran valor històric, segons s’informa en un comunicat. Els treballs han estat dirigits pel conservador-restaurador del departament de Patrimoni Cultural Jordi Casamajor, especialista en gravats rupestres. El projecte comptava amb el suport dels ministeris d’Educació i Cultura, que van impulsar la iniciativa per millorar el coneixement del patrimoni immaterial i prehistòric del país. Entre els conjunts més destacats hi ha tres localitzacions a les parròquies d’Ordino i Encamp. A Ordino, es va redescobrir un conjunt de gravats prehistòrics i medievals situats a la partida de l’Any de la Part. Tot i que l’historiador Pere Canturri ja els havia documentat el 1973, fins ara se’n desconeixia la ubicació. A Encamp hi havia dos conjunts més. Un es troba als entorns de les Bons i presenta figures antropomòrfiques, aus i símbols, com ara estels i imatges solars, que podrien correspondre a l’època medieval. L’altre, situat a la muntanya de Rep, conté representacions de cassoletes hemisfèriques de caràcter prehistòric. El ministeri de Cultura recalca que les pintures són molt fràgils i insisteix a conscienciar sobre el seu valor.