Finances
Lladós participa en la reunió anual de l'FMI a Washington
La trobada ha agrupat representants dels 191 països membres de l'organització per debatre qüestions sobre l’economia mundial
El ministre de Finances, Ramon Lladós, la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, i el director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda, han participat en la Reunió de tardor del Fons Monetari Internacional (FMI), celebrada a Washington D.C. (Estats Units) del 13 al 18 d’octubre.
L’esdeveniment ha reunit representants dels 191 països membres del FMI per debatre qüestions clau sobre l’economia mundial. Els temes tractats inclouen les perspectives econòmiques per al període 2025-2026, el suport als països en vies de desenvolupament, la digitalització i inclusió financera, així com la transició cap a una economia verda i el finançament climàtic.
La directora gerent del FMI, Kristalina Georgieva, i el president del Grup del Banc Mundial, Ajay Banga, van exposar durant la sessió plenària la seva visió sobre la situació econòmica internacional i les prioritats de les institucions per als propers mesos.
El desplaçament a Washington ha servit a la delegació andorrana per mantenir diverses reunions bilaterals amb representants del FMI, així com amb ministres i secretaris d’Estat de Croàcia, Xipre, Països Baixos, Romania, Liechtenstein i Luxemburg.