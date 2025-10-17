Crisi a l'Orient Mitjà
Lectura pública a Andorra la Vella en memòria dels infants assassinats a Gaza
L’acte tindrà lloc el pròxim dimecres 22 d'octubre a la plaça de la Rotonda
La plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella acollirà el pròxim dimecres 22 d’octubre una nova concentració en memòria i denúncia dels infants assassinats a Palestina, amb motiu d’una lectura pública en record dels infants assassinats a Gaza. L’acte s’estendrà de les 10 a les 20.30 hores i està impulsat per un grup de ciutadans i ciutadanes autoorganitzats segons indiquen al comunicat, que volen expressar el seu rebuig al genocidi en curs a Palestina i visibilitzar la tragèdia humanitària que afecta milers de famílies.
Durant la jornada, diverses persones voluntàries es rellevaran cada 10 o 15 minuts per llegir els noms dels nens i nenes morts i un manifest breu, en una acció simbòlica que es vol pacífica i respectuosa. L’organització espera la participació d’unes cent persones al llarg del dia, en un format rotatiu i obert. “Només volem donar veu a qui ja no la té. Llegir els seus noms és una forma de resistència i de dignitat”, expliquen els promotors.
Les autoritats locals han estat informades de la iniciativa, que no compta amb cap partit o entitat al darrere, sinó amb la implicació espontània de la ciutadania, segons confirmen els impulsors. Els organitzadors fan una crida oberta a la participació, tant per llegir com per donar suport logístic o simplement acompanyar en silenci.
Les persones interessades poden inscriure’s a través d’un formulari en línia per franges de 30 minuts, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de la lectura. L’acte vol ser, segons els seus impulsors, “una expressió col·lectiva de dol i consciència”, una manera de recordar les víctimes i reivindicar la humanitat. “Recordar és resistir. Llegir és donar-los veu. Fer presència és un acte de dignitat”, clouen al comunicat.