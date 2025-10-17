Educació
L’UdA celebra la festa anual amb activitats per enfortir la cohesió entre estudiants
Els alumnes han pogut gaudir d'una jornada diferent amb música, esport i cultura per reforçar vincles
La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest divendres la 11a edició de la Festa de la Universitat, una jornada lúdica que ha tingut com a objectiu principal fomentar la cohesió i el sentiment de comunitat entre l’estudiantat dels diferents graus que s’hi imparteixen.
La festa ha començat amb una gimcana temàtica dissenyada pel propi alumnat, amb proves relacionades amb les àrees d’infermeria, educació, empresa i informàtica. També hi ha col·laborat Andorra Sostenible, que ha organitzat reptes sobre reciclatge i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
El dinar popular a la plaça de la Germandat, amb música en directe de Valeria Aguilar, ha estat un dels moments més destacats de la jornada, que ha continuat a la tarda amb esports i cultura.
Un torneig de futbol sala, organitzat amb Lauesport, ha reunit una cinquantena d’estudiants. Paral·lelament, s’ha fet una visita guiada al muntatge artístic ubicat a l’antic hotel Pol dins el certamen L’Andart 2025.
Aquesta jornada anual s’ha consolidat com una cita clau en el calendari de la universitat, que reforça els vincles entre estudiants i afavoreix la convivència fora de les aules.