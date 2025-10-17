L'ENTIAT RECLAMA MÉS RECURSOS
Jovent en risc demana una prestació per cuidar els fills amb trastorns
L’associació reivindica ajut econòmic perquè els pares es puguin absentar de la feina i no hagin de recórrer a baixes laborals
L’Associació en Defensa del Jovent en Risc reclama suport econòmic per a les famílies amb fills que pateixen un trastorn de salut mental, una prestació que els permeti fer el rol de cuidadores i absentar-se de la feina sense necessitat d’acudir a opcions alternatives com demanar baixes laborals que no toquen. La presidenta de l’entitat, Sandra Cano, va recordar el patiment que suposa per a un nucli familiar un problema d’aquest tipus, que es pot allargar molt en el temps. “Quan veus un fill teu patir se’t desborda tot”, va apuntar Cano. I sovint són situacions dures i llargues, de més d’un any i de dos, i que requereixen més suport, com el que sí que es va preveure durant la pandèmia. “A la pandèmia es va activar un recurs d’una ajuda econòmica als pares que tenien fills a càrrec amb aquests problemes. Hi hauria d’haver aquests recursos, quan tens un fill tens dret a tenir uns recursos econòmics que et puguin permetre quedar-te a casa cuidant el fill”, va manifestar dilluns a l’entrevista a Diari TV. “La pressió del pare i de la mare és tremendíssima”, va insistir.
Les dades constaten la major incidència d’aquests trastorns entre els joves. Per a l’entitat suposa un pas endavant l’obertura del Ròdol, tot i que reivindica que s’hauria de tenir un recurs d’atenció més ampli al país, un que eviti els trasllats a fora. Però el Ròdol “és un espai que era molt necessari. Que no tan sols els usuaris, sinó també els professionals, tinguin unes instal·lacions dignes, per a nosaltres és molt important”. De la mateixa manera que celebren l’adequació dels espais a la quarta planta de l’hospital. “Separar infantojuvenil de l’àrea d’adults també era molt important i ha quedat molt digna, era molt necessari. Era una de les nostres reivindicacions que sempre repetíem i repetíem, i estem contents que ens hagin fet cas.”
L'assetjament
Una altra de les problemàtiques que preocupa i ocupa l’entitat és l’assetjament escolar, un fenomen que considera que desborda les dades que recull el ministeri d’Educació. “No creiem en aquestes dades. Per què? Doncs perquè hi ha molt negacionisme, perquè hi ha escoles que es pensen que és un punt en contra seu quan és el contrari.” Tot i que Cano va admetre que s’ha actuat i avançat, escoles i ministeris implicats, “hem d’avançar molt més”.