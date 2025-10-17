POLÍTICA
El Govern i els economistes simplifiquen tràmits
El Govern signa un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra per simplificar els tràmits administratius. La signatura s’ha fet en el marc del procés de millora contínua dels serveis digitals. L’acord busca reforçar la relació entre l’administració i els professionals del sector per tal de simplificar i optimitzar els tràmits administratius. La col·laboració busca millorar l’experiència dels usuaris en la tramitació electrònica, facilitar la interlocució amb el sector i promoure processos més àgils, eficients i adaptats a les necessitats actuals.