EXÀMEN
El Govern convoca una nova prova per obtenir el carnet de taxista
L'última prova d'idoneïtat i capacitació es va fer el 21 de desembre del 2024
El Govern ha anunciat la convocatòria d’una nova prova d’idoneïtat i de capacitació per a conductors de taxi, que tindrà lloc el pròxim 24 de novembre a l’edifici administratiu. Aquesta avaluació és imprescindible per obtenir el carnet de taxista, tal com estableix la normativa vigent. A banda del permís de conduir categoria B2, els aspirants hauran d’acreditar coneixements en legislació del servei de taxi, primers auxilis, mecànica, francès i castellà, així com d’història, geografia i institucions del país.
La inscripció es pot formalitzar fins al 17 de novembre al Servei de Tràmits, amb una taxa de 49,31 euros. A més, cal aportar un certificat que acrediti el nivell A2 de català, tot i que els aspirants que no el tinguin disposen de quatre mesos per obtenir-lo. Pel que fa al permís de conduir, es disposa d’un termini de tres mesos si encara no es té.
La darrera prova d’aquest tipus es va dur a terme el 21 de desembre del 2024, i aquesta nova convocatòria dona continuïtat al procés de professionalització i regulació del sector del taxi al país.