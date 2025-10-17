El folklore portuguès es desplaça aquest cap de setmana a Múrcia

Publicat per ANA Creat: Actualitzat:

El Grup de Folklore Casa de Portugal es desplaça aquest cap de setmana a la ciutat espanyola de Múrcia per participar en la trobada de folklore 'Puente Tocinos, la cuna del Belén'. La trobada està organitzada pel Grupo Folklórico La Morenica de Puente Tocinos i comptarà amb el grup andorrà i el Grupo Folclórico 'Los Batanes', de Cáceres.

Els amfitrions han programat, durant el matí de dissabte, una visita cultural al centre històric de Murcia, amb recepció inclosa a l'ajuntament, a càrrec de la vicealcaldessa, Rebeca Pérez López. A les 20 hores està prevista la recepció dels grups a càrrec de la Junta Municipal de Puente Tocinos, encapçalada per l'alcaldessa, Marta Cano Corbalán. Seguirà el Festival de Folklore 'Puente Tocinos, cuna del Belén' a la Plaça América de Puente Tocinos.

En acabar la trobada de cultures, els organitzadors proporcionaran un sopar de germanor als grups participants, que podran degustar la gastronomia típica de la regió murciana. De tornada al Principat, el Grup de Folklore Casa de Portugal prepararà la participació a la Fira d'Associacions integrada a la 49a edició de la Fira d'Andorra.