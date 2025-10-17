LABORAL
Els hotels es decanten per una quota única
La patronal vol canvis per retenir temporers i garantir un millor funcionament a l’estiu
La Unió Hotelera (UHA) va expressar ahir el seu descontentament amb el període de vigència dels permisos de treball i demana que s’allarguin fins al setembre o fins a final d’octubre. Tot i que el Govern va anunciar que els de la indústria hotelera i del sector de neteja i bugaderia s’allargarien fins al 15 de juny del 2026, el sector hoteler insisteix a fer un nou model que permeti afrontar la temporada d’hivern i d’estiu amb els mateixos temporers.
“És una bona mesura, però no està en la línia del que demanem”, va dir Albert Mora, director de la Unió Hotelera. L’objectiu d’aquesta reclamació, segons indiquen, és estabilitzar i educar laboralment els temporers per evitar que hi hagi una desconnexió entre campanyes. Per altra banda, també afirmen que cada cop els resulta més difícil contractar treballadors per a la temporada d’estiu i afirmen que en aquesta època mai s’acaben cobrint les places, fet que provoca que alguns negocis no obrin, contraient el sector. “El sistema està dissenyat perquè el personal vagi rotant. A mesura que hi ha menys personal, a la temporada d’estiu és més difícil contractar.” Des de fa uns mesos, la patronal hotelera exigeix modificacions en les polítiques migratòries per evitar precisament la problemàtica de tornar a contractar temporers durant l’estiu, a més de remarcar que molts van a treballar a països veïns, com ara Espanya, al llarg d’aquestes èpoques fent que sigui tot encara més difícil. Reivindiquen que es canviï el model de funcionament de permisos, que només permet als treballadors temporals romandre un temps màxim de sis mesos més i que, a més, fixa un mínim de temps entre contractes.
Respecte a les xifres de permisos destinats al sector hoteler, la UHA es mostra satisfeta amb el 3.366 que es van anunciar, assegurant que esperaven que la quantitat fos similar o igual a la de l’any passat.