Afers socials
La Costa d’Ivori s’incorpora als països amb conveni d’adopció internacional
El Principat té acords vigents amb República Dominicana, la República Eslovaca, Xile, Filipines i Colòmbia
El Ministeri d’Afers Socials ha anunciat l’ampliació del llistat de països amb els quals Andorra manté convenis per efectuar adopcions internacionals, amb la incorporació de la Costa d’Ivori. El Principat tenia fins ara acords vigents amb la República Dominicana, la República Eslovaca, Xile, Filipines i Colòmbia.
L'ampliació ha estat possible gràcies a l’acreditació per part del Govern de l’Associació Iniciativa Pro Infància (IPI) com a Entitat Col·laboradora d’Adopció Internacional (ECAI). L'entitat compta amb més de 20 anys d’experiència en el camp de l’adopció internacional i amb una trajectòria reconeguda a Espanya, i podrà tramitar els expedients de famílies andorranes interessades en adoptar a la Costa d’Ivori, sempre que compleixin els requisits establerts per la normativa.
Les famílies que optin per aquesta via comptaran amb l’acompanyament i el seguiment del Servei especialitzat d’adopcions del Ministeri d’Afers Socials, que actuarà com a Autoritat Central. Els darrers cinc anys s’han registrat un total de 19 adopcions tant nacionals com internacionals, i tres famílies han iniciat ja el procés per adoptar un infant durant aquest 2025, segons dades del mateix servei.