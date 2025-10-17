REFORRM
El Consell adjudica les obres de l’amfiteatre de Casa de la Vall
S’han encomanat per dos milions i s’haurien d’acabar en vuit mesos
La remodelació de la zona posterior de Casa de la Vall continua avançant i per executar la fase 2, la que inclou la construcció d’un amfiteatre, el Consell General ha adjudicat els treballs a l’empresa Edicom, per un import de 2.036.522 euros, 1,4 milions previstos en el pressupost d’aquest any i 550.886 euros més que s’inclouen en el de l’any que ve. El termini d’execució previst, tal com es va posar en relleu en el moment de la licitació, és de vuit mesos.
Un cop acabada la fase 1, centrada en el moviment de terres i treballs especials, es durà a terme la segona, que tal com es planteja pretén “revitalitzar l’estètica i funcionalitat de l’entorn, generant un espai de convivència cívica que s’integri de manera respectuosa i harmoniosa amb el conjunt patrimonial existent, i que reforci el seu caràcter institucional i obert a la ciutadania”. Inclou la construcció d’un amfiteatre que també podrà acollir espectacles, però no el mobiliari urbà i l’enjardinament que formen part de la darrera fase.
Les obres de la fase 1 de la remodelació dels entorns de Casa de la Vall van començar a final del mes de gener i la previsió d’execució era d’onze mesos, amb la qual cosa haurien d’estar enllestides el mes vinent. Aquest primer bloc de treballs ha inclòs el moviment de terres i treballs especials a la zona posterior de Casa de la Vall, afectant els jardins i també l’aparcament exterior. A més, inclou la construcció del túnel del Tossal, que permetrà, un cop estiguin finalitzades les obres dels entorns de Casa de la Vall, una millor connexió dels veïns del barri antic d’Andorra la Vella amb el centre històric.