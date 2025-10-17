EDUCACIÓ
Bardina defensa la llibertat i flexibilitat del model educatiu
El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, va reivindicar el model educatiu andorrà com un exemple de flexibilitat i adaptació a les necessitats de l’alumnat durant la participació en la cinquena Conferència anual de l’Observatori de l’Ensenyament de la Història a Europa, celebrada a Estrasburg els dies 15 i 16 d’octubre.
Segons va informar el Govern, Bardina va destacar que el sistema andorrà posa l’accent en la diversitat dels recursos educatius i atorga llibertat als docents per escollir els suports pedagògics més adequats. Aquesta autonomia, va dir, permet personalitzar realment l’aprenentatge i allunyar-se dels llibres de text convencionals. En la seva intervenció, també va subratllar el paper essencial de l’ensenyament de la història com a eina per fomentar la formació ciutadana, defensar els valors democràtics i enfortir la memòria col·lectiva.