DETENCIONS
Arrestat un jove per possessió de 232 grams de cocaïna
El cos de policia va detenir a Escaldes-Engordany un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, després de trobar-li diverses substàncies estupefaents en un control d’alcoholèmia. Els agents van aturar el vehicle del sospitós durant un dispositiu rutinari de trànsit, moment en què van localitzar cinc embolcalls amb prop de quatre grams de cocaïna. A l’escorcoll del cotxe, els policies van trobar més de 500 euros en efectiu en bitllets de 50.
Després de ser traslladat a dependències policials, els agents van escorcollar el domicili i van identificar tres paquets precintats amb un total de 228 grams de cocaïna. A més, van trobar una bàscula de precisió, una cinquantena d’embolcalls petits per preparar dosis i diversos estris habituals en el tràfic d’estupefaents. Els agents també van confiscar 21,7 grams de marihuana i 10,4 grams d’haixix.