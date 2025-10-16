Estadística
Trameses 2.233 autoritzacions d'immigració al segon trimestre
Els permisos inicials han caigut un 0,5% respecte del mateix període de l'any passat
Al llarg del segon trimestre del 2025, el Servei d'Immigració ha acordat un total de 2.233 autoritzacions inicials, el que representa una variació negativa del 0,5% respecte al mateix període de l'any passat, segons ha informat Estadística aquest matí.
Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han concedit 1.644, 7,2% menys que durant el segon trimestre del 2024. Així mateix, de permisos de residència i treball se n'han acordat 1.145, el que equival a una baixada del 14,5%. Els permisos de residència simple han suposat 416 autoritzacions, un augment del 16,5% respecte el mateix període del 2024, i pel que fa als permisos per a treballadors fronterers han estat 69, un 13,1% menys que al mateix període de l'any passat.
Les autoritzacions de treball temporal han augmentat un 75,6% respecte al segon trimestre del 2024, i se'n han concedit 439. Les temporals per a empreses estrangeres van ser 130, i les d'estudis 20.
Les autoritzacions en vigor fins al 30 de juny del 2025 es van situar en les 55.518, fet que equival a una variació anual positiva del 3,3%, de les quals 54.786 han estat autoritzacions prorrogables (un 3,3% més).
NACIONAL
Redacció
Les autoritzacions totals de residència i treball al segon trimestre van ser 42.733, i les de residència simple 10.034, la qual cosa suposa una variació anual positiva del 3,2% i del 3,5% respectivament. A banda, les autoritzacions totals de treball fronterer van arribar fins a les 1.897, 44 més que en el mateix període anterior.
Les autoritzacions de treball temporal van ser 466 (un 77,7% més), corresponents a les quotes de temporada d'estiu, i les de treball temporal per a empreses estrangeres són 255, amb una variació negativa del 34,4%.
Durant el primer trimestre del 2025, a més, el nombre de baixes del país s'ha situat en 237, un 15,6% més respecte al mateix trimestre del 2025.