ESMENES AL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
El PS proposa reduir els anys per accedir a la nacionalitat
Una de les mesures clau planteja rebaixar de 20 a 10 anys el període de residència necessari per obtenir-la per naturalització
El grup parlamentari socialdemòcrata va presentar ahir un paquet d’esmenes al projecte de llei qualificada de modificació de la Llei de la nacionalitat amb l’objectiu de fer-la “més justa i realista”. Les propostes, registrades per la presidenta del grup, Susanna Vela, busquen facilitar l’accés a la nacionalitat andorrana, adaptar-se a les realitats socials actuals i reforçar la seguretat jurídica del sistema.
Una de les mesures clau planteja reduir de 20 a 10 anys el període de residència necessari per accedir a la nacionalitat per naturalització. Aquest requisit es mantindria per a les persones que hagin viscut de manera principal i permanent al Principat i que hagin cursat deu anys escolars a centres andorrans, tot permetent una estada temporal a l’estranger de fins a 12 mesos.
Una altra esmena significativa permetria que els fills d’andorrans nascuts a l’estranger –incloent-hi aquells nascuts de pares que també van néixer fora del país– puguin optar a la nacionalitat, sempre que es compleixin determinats vincles amb Andorra. Aquesta proposta vol donar resposta a situacions cada cop més freqüents entre la diàspora andorrana.
Finalment, el PS planteja mesures per garantir la renúncia efectiva a la nacionalitat anterior i evitar pràctiques fraudulentes de doble passaport. Per aconseguir-ho, aposta per promoure convenis internacionals amb estats que no reconeixen formalment la renúncia de nacionalitat.
Per als socialdemòcrates, la nacionalitat representa “un vincle jurídic i social profund amb el país”. Les esmenes també inclouen ajustos tècnics, ampliació de terminis per formalitzar la renúncia i millores en el control de la nacionalització provisional.