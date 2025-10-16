SEGURETAT
La prostitució digital, una realitat a Andorra
El fenomen arriba acompanyat d’un increment de la captació, alerten les expertes
Encara que no s’hagin detectat casos d’explotació o tràfic sexual, la prostitució digital és una realitat a Andorra. Fins al punt d’existir xats a Telegram entre homes que qualifiquen la “feina”, segons va alertar ahir l’experta en gènere i migracions Natalia Massé. “Quatre de cada deu homes ha fet servir la prostitució”, va apuntar, tot reiterant que “es pot consumir prostitució tranquil·lament en l’àmbit virtual”. Massé va participar en una xerrada sobre l’explotació sexual en línia celebrada a l’hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella.
Les dones s'exposen en els anomanets "aparadors cibernètics"
Les cerques a internet ho evidencien: “En 19 segons apareixen 1.420.000 resultats sota la cerca puta Andorra, una xifra molt superior a la cerca de professores o altres professions”. Això, va afegir, demostra que “a Andorra hi ha molts portals que ofereixen dones a diverses localitats i que el consum de prostitució digital és totalment accessible”.
Aquest fenomen digital ha anat acompanyat d’un increment de la captació de dones i nenes per cobrir la creixent demanda de continguts i serveis sexuals en línia. “El mecanisme de captació és tan gran que ha captat milions de dones i nenes. Hi ha hagut un boom de captació per cobrir la digitalització i el volum d’espais que s’han de complir de dones”, va assenyalar, per la seva part, la jurista especialitzada en tràfic d’éssers humans Laura Llobet.
L’entitat ha dut a terme un estudi exhaustiu sobre la prostitució digital i ha identificat el que anomena “aparadors cibernètics”: espais web, xarxes socials i portals on s’ofereixen serveis sexuals de manera virtual. “Ara trobem webs d’agències, macroprostíbuls amb dimensió digital, xarxes socials, portals i rànquings”, expliquen les ponents. Aquestes plataformes funcionen com a directoris comercials on les dones han de pagar per obtenir visibilitat: “Aquesta dona ha de pagar per estar al Top de les pàgines. No és gratuït.”