La població es dispara fins els 88.649 habitants
La comunitat peruana i la colombiana creixen gairebé un 30% en un any
La població resident al Principat ha assolit un nou pic històric al país. En total, viuen a Andorra 88.649 persones segons dades del departament d'Estadística a 30 de setembre del 2025. Aquest número suposa un increment poblacional del 2,4%, 2.109 inscrits més respecte el mateix període de l'any passat, quan el total era de 86.540.
El col·lectiu que més ha incrementat el cens torna a ser el sud-americà, on les nacionalitats que més creixen són la de colombians, que frega el 30% i suma 370 persones i eleva el total a 1.607. Els peruans augmenten un 27,9%, 208 nous inscrits per a un total de 953. Pel que fa a l'argentina, que del continent americà és la nacionalitat que sempre té més presència, segueix en augment, disparant-se fins gairebé el 5%, que afegeix 155 habitants més per a un total de 3.308.
Aquests increments, no els trobem amb la població autòctona, que s'ha elevat un 0,9% fins a situar-.se als 39.729 andorrans. De les nacionalitats europees habituals que resideixen al país, la que més ascendeix és l'espanyola, que al setembre ha aportat 419 habitants més, el que significa una pujada del 2% i quasi 21.000 persones sobre el cens total. Un camí que també segueix la població francesa que ha nodrit el Principat de 234 persones més fins a situar-se en les 4.049. El panorama, però és preocupant amb el col·lectiu portugués, que segeueix a la baixa, ja que han decrescut un 1,3%, o el que és el mateix: A Andorra viuen 113 lussos menys segons apunta l'informe.
La població segeueix envellint-se
Els menors de 15 anys, que equivalen a 9.697 (10%) persones sobre un total que supera les 88.000, segueixen de capa caiguda, ja que n'hi ha un 1,4% menys si es comparen amb el setembre del 2024, segons apunta el document. Mentrestant, el col·lectiu que està en edat de jubilació incrementa un 5,1%, o el que és el mateix, 13.945 habitants. El grup comprés entre els 15 i els 64 anys, suposa un 73,3% del total de la població que viu al país, superant les 65.000 persones.
Censos parroquials
El creixement a les parròquies es concentra principalment a les de Canillo (+400 residents), La Massana (3,2%), i Ordino que superen el 3% i Escaldes-Engordany i Encamp, que se situen per sobre del 2%. Una línea que contrasta amb la situació a Sant Julià de Lòria, que és la parròquia que menys ha crescut, amb un 1% i 108 residents.