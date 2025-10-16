REPORTATGE
Un motor per al Fargo
El vehicle símbol del transport i del turisme andorrà, ja restaurat completament, recorrerà el país pel seu propi peu a la primavera.
El Fargo, aquell emblemàtic autobús que tants records desperta entre la gent gran del país, tornarà a fer el que millor sap: circular pels carrers d’Andorra. El conseller de Cultura i Promoció Econòmica d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, va anunciar ahir que el vehicle ha estat restaurat íntegrament i que, per primera vegada en dècades, podrà tornar a moure’s pel seu propi peu. “El motor ha estat un miracle. Tot i el temps que tenia, es va poder restaurar”, va afirmar Closa, tot explicant que el procés d’assemblatge final es farà a Escaldes-Engordany per evitar riscos innecessaris.
Aquest no és només un projecte de restauració mecànica, sinó també emocional i simbòlic. “El Fargo és un autobús de tothom i veure’l cobrar vida és maco, emociona i serà una imatge molt potent”, va manifestar el conseller, visiblement satisfet per haver superat tots els entrebancs del projecte. “Cada vegada que semblava que no se’n sortiria, apareixia algú amb bona voluntat que el salvava”, va remarcar Closa.
Fabricat al Canadà l’any 1945 i inscrit a l’inventari general del patrimoni cultural, el Fargo és molt més que una peça de museu: representa els inicis del transport públic entre França i Andorra, l’arribada del turisme, el desenvolupament de l’esquí i el moviment de mercaderies en una època en què les fronteres eren tan actives com permeables.
El retorn del Fargo al carrer no serà anecdòtic. Closa va avançar que la primavera del 2026 l’autobús recorrerà totes les parròquies, un esdeveniment que vol ser tant una celebració com un acte de memòria col·lectiva. El projecte, a més, vol despertar l’interès de les noves generacions pel patrimoni sobre rodes, demostrant que la història també pot viure’s amb motor. El Fargo es convertirà en una eina educativa en moviment, amb activitats escolars i visites guiades que permetran conèixer de prop una època clau de la modernització del país.
Fer història de nou
Recuperat per l’associació Velles Cases Andorranes amb el suport institucional, el vehicle ja es va poder veure durant la Festa de la parròquia del 2023, però ara està a punt per fer història de nou… amb motor propi.