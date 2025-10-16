Economia
MoraBanc participa a la European Blockchain Convention celebrada a la Fira de Barcelona
El responsable d'Actius Digitals i Fintech de l'entitat, Carlos Salinas, ha destacat la importància de connectar els actius digitals amb la banca tradicional
Carlos Salinas, responsable d’Actius Digitals i Fintech de MoraBanc, ha representat l’entitat andorrana aquest dijous a la European Blockchain Convention (EBC25), una de les cites de referència del sector on es debat sobre el present i el futur sobre els 'token' i la integració que puguin tenir en els bancs, que s'està celebrant a la Fira de Barcelona, amb més de 6.000 assistents i 300 ponents internacionals.
Salinas ha intervingut amb una ponència centrada en com connectar els actius digitals amb la banca tradicional, posant en valor l’experiència de MoraBanc i les iniciatives que impulsa en aquest àmbit. L’entitat aposta per bastir ponts entre la banca i les infraestructures Web3, que és una tecnologia que busca descentralitzar internet i transferir el control de les dades als mateixos usuaris. L'entitat bancàr