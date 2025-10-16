Successos
Localitzat un home després de fugir de l'hospital
La veu d'alarma ha saltat perquè l'home havia ingressat a l'hospital després d'intentar autolesionar-se, però ja torna a ser al centre sanitari sa i estalvi
La policia s'ha hagut de mobilitzar aquesta tarda per localitzar un home de mitjana edat i resident de la parròquia d'Ordino, que s'ha escapat de l'Hospistal Nostra Senyora de Meritxell, al qual havia arribat avui mateix en ambulància, perquè, segons els agents, tenia problemes psiquiàtrics i s'havia intentat autolesionar.
En desapareixer del servei d'Urgències del centre mèdic, i tenint en compte la conducta de l'home, l'Hospital ha avisat a la polícia per explicar-los la situació i ràpidament, s'ha desplegat un operatiu amb dues patrulles. Se l'ha trobat una hora després que arribés l'avís i ja torna a ser a l'hospital en una situació normal´.