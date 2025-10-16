FINANCES
El límit de deute per al 2026 es fixa en el 30,5% del PIB
La despesa màxima permesa al Govern serà de 750 milions d’euros
El Tribunal de Comptes ha fet públics els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal de l’Administració general per a l’exercici del 2026 i en coordinació amb el ministeri de Finances. Aquestes fites serviran de referència per a la preparació del pressupost de l’any vinent.
Per al 2026, el límit d’endeutament de l’Administració general s’ha fixat en el 30,5% del PIB, mentre que la despesa màxima permesa serà de 750,2 milions d’euros. Tanmateix, la taxa de creixement de la despesa corrent se situarà en el 12,2%, superant els límits establerts per la llei. Igualment, el pes de la imposició directa representarà el 53,7% del total de la recaptació impositiva, també per sobre del llindar legal.
Malgrat aquests incompliments en matèria de despesa de funcionament i de pressió fiscal directa, la normativa vigent no preveu mecanismes correctius per a aquestes situacions, a diferència del que estableix per a l’endeutament o la despesa màxima.
Segons l’edicte, les previsions de creixement del PIB nacional per al període 2024-2027 es poden consultar al web del departament d’Estadística. A més, es recorda que els objectius de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària dels comuns es publicaran separadament, i el càlcul del deute global del país es completarà un cop es disposi també de les dades comunals.