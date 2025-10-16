SENSIBILITZACIÓ
L’AMMA presenta l’obra de teatre ‘Invisible’ al Comunal
L’Associació de Malaties Minoritàries (AMMA) estrena l’obra Invisible, de Mercè Canals, que convida “a la reflexió i a l’emoció a parts iguals”, segons destaca el col·lectiu. L’obra es representa el pròxim dijous 23 d’octubre, a les set de la tarda, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, en una iniciativa conjunta amb el grup Entreacte i que compta amb el suport del comú de la capital. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament de la sala, però cal fer reserva trucant al 633 222, el número de l’associació.
La representació, amb entrada lliure i apta per a tots els públics, convida a una “vetllada de sensibilització social a través del teatre”, indiquen fonts de l’AMMA. L’espectacle vol fer reflexionar l’espectador sobre temes que sovint passen desapercebuts encara que toquin de prop les persones, posant l’accent en la importància de mirar més enllà de les aparences.