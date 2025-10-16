Política

Govern i el Col·legi d’Economistes signen un conveni per simplificar els tràmits administratius

La signatura s'ha fet en el marc del procés de millora contínua dels serveis digitals

El ministre de Funció Pública i Transformació digital, Marc Rossell, amb el president del Col·legi d'Economistes durant la signatura.

El ministre de Funció Pública i Transformació digital, Marc Rossell, amb el president del Col·legi d'Economistes durant la signatura.Govern

El Govern ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra per simplificar els tràmits administratius. La signatura s'ha fet en el marc del procés de millora contínua dels serveis digitals, i l’acord té com a objectiu reforçar la relació entre l’administració i els professionals del sector per tal de simplificar i optimitzar els tràmits administratius.

La col·laboració busca millorar l’experiència dels usuaris en la tramitació electrònica, facilitar la interlocució amb el sector i promoure processos més àgils, eficients i adaptats a les necessitats actuals tant dels professionals com de la ciutadania.

