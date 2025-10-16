VISITA SUSPESA DE MACRON
Govern anul·la la restricció temporal de l’espai aeri
El Govern ha anul·lat la restricció temporal de l’espai aeri andorrà per a avui i demà amb motiu de la visita oficial del Copríncep Emmanuel Macron, suspesa per la situació política inestable que viu el país gal. “Atès que aquesta visita ha estat anul·lada i que, per tant, han desaparegut les circumstàncies excepcionals que motivaven l’adopció de les mesures de seguretat aèries previstes en aquell decret, es considera necessari deixar-lo sense efecte per tal de restablir el règim ordinari de navegació aèria en tot el territori nacional”, assenyala el decret de l’executiu, que va entrar en vigor ahir mateix.
Macron ha manifestat la voluntat de visitar el Principat durant el primer semestre de l’any vinent. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha anunciat que ajornarà la reforma de les pensions per evitar la caiguda del govern.