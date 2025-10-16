EL FUTUR DE SAETDE
La família Viladomat no ven
Els accionistes majoritaris afirmen que no s’ha posat en marxa cap operació
La família Viladomat, accionista majoritària de Saetde, va descartar ahir la possible venda de la societat que gestiona les estacions d’esquí de Pas de la Casa i Grau Roig, després que la publicació d’aquesta operació va ser anunciada ahir per un mitjà especialitzat en economia, un article que es va fer gran com una bola de neu i que fins i tot va ser motiu de diverses reaccions. En un comunicat difós ahir al vespre, els Viladomat neguen categòricament estar considerant cap traspàs de la seva participació majoritària. Paral·lelament, el comú d’Encamp també va emetre un comunicat institucional en què explica les condicions legals que blindarien una eventual alteració en l’accionariat i aclareix que l’assumpte no s’ha posat sobre la taula en cap consell d’administració.
El comú recorda que cap moviment d’accions ha estat comunicat
El comunicat de la família precisa que “els accionistes majoritaris no estan considerant cap oferta d’adquisició de la seva participació”. Al text, s’explica que el mes de juliol el consell d’administració va autoritzar la realització d’una valoració financera de la societat, arran d’una sol·licitud d’un “accionista important però minoritari de vendre la seva participació”. La firma Deloitte ha estat l’encarregada de fer aquest assessorament, que inclou, a petició expressa, una valoració que també preveu la majoria del capital. Tot i això, els Viladomat reiteren que no estan en cap procés de venda i asseguren que l’activitat de l’empresa es manté amb normalitat: “La societat manté amb total normalitat el seu pla estratègic i inversor a llarg termini, amb la mirada posada en el desenvolupament sostenible de l’estació i en la consolidació del turisme de neu al país.”
Al contracte es diu que Qualsevol venda superior al 25% s’ha de validar
Petició inicial
Per la seva banda, el comú d’Encamp va voler fer públiques algunes precisions en relació amb l’afer. En el seu comunicat institucional, afirma que “la informació apareguda a la premsa internacional i que han reproduït els mitjans nacionals no s’ha posat de manifest en cap consell d’administració”, i aclareix que aquest òrgan “va autoritzar la realització d’una valoració financera de la societat a partir de la sol·licitud d’un accionista”.
La corporació destaca que hi ha tres membres del comú al consell d’administració, inclosos els cònsols i un membre de la minoria, i que els tres “disposen de la mateixa informació a dia d’avui”, en clara al·lusió a la consellera socialdemòcrata Marta Pujol, que ahir va fer una roda de premsa per parlar de l’afer A més, recorda que el contracte de concessió “preveu en el seu articulat que, sense perjudici de les disposicions dels estatuts de Saetde, qualsevol variació de l’accionariat igual o superior al 25% del capital social s’haurà de comunicar al comú d’Encamp, el qual verificarà si no alteren les condicions que garanteixen el compliment dels requisits exigits en matèria de solvència tècnica i financera de la societat”. És a dir, el comú disposa de mecanismes contractuals per supervisar que un canvi d’accionistes no posi en risc els compromisos pactats.
Aquestes garanties es fonamenten en la concessió que el mateix comú va aprovar l’any 2023 de manera unànime per 50 anys més. El nou conveni amb Saetde preveu un seguit de novetats significatives, entre les quals destaca l’ampliació del domini esquiable fins a la zona del pic de Maià i l’exclusió de les 1.080 hectàrees del cercle de Pessons, que es converteix en parc natural. En termes ambientals, la concessió inclou mesures per reduir el consum energètic i la petjada de carboni, a més d’incorporar sistemes de generació d’energies renovables.
Pel que fa als aspectes econòmics, el cànon que Saetde paga al comú s’ha incrementat: passa del 6,5% a un 8% màxim, aplicat de forma progressiva segons la facturació. Per exemple, s’aplica el 6,5% a partir dels 35 milions d’euros, una xifra que ja es va assolir la temporada 2022. També es preveu un pla d’inversions mínim de 100 milions d’euros, dels quals 42 estan compromesos en els pròxims deu anys.
Un altre dels punts clau de la nova concessió és el relleu en la gestió del Funicamp. L’explotació i manteniment del remuntador, així com de la planta baixa de l’edifici (excepte l’aparcament), passen a estar sota responsabilitat de Saetde, fet que permet al comú alliberar-se d’una despesa anual mínima de 880.000 euros. La possible venda va donar peu a múltiples interpretacions sobre una operació que hagués afectat l’empresa icònica del país.
QUINZE LÍNIES DE J.R.BAIGES
Els andorrans es van aixecar ahir amb mal de panxa davant de la que aparentment semblava la venda d’un tros de país, d’una societat que tothom sent com a pròpia sense la qual Grandvalira quedaria coixa. Sens dubte va ser la conversa del dia, uns destacant l’habilitat de fer-ho en el moment adequat quan es pot aconseguir més diners, altres lamentant la ingerència de mans estrangeres. A última hora la família hi va dir la seva, amb retard però acabant amb la commoció col·lectiva.