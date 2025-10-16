Successos
Els banders multen dotze persones per circular per la Vall del Madriu amb motos i bicicletes
El territori està declarat Patrimoni de la Humanitat i no s'hi pot accedir amb vehicles rodats
Els banders han multat sis motoristes i sis ciclistes que circulaven per la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en territori d'Escaldes-Engordany. La zona està declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i està prohibida la circulació de vehicles motoritzats o rodats, d'acord amb l'ordinació del 8 de juny del 2022. Els banders els van localitzar mentre es trobaven inspeccionant la zona, els van multar d'acord amb l'ordenança i han traslladat l'atestat al comú d'Escaldes, que haurà de decidir quina sanció cal aplicar.