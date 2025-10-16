Successos
Detingut un home en situació irregular amb 232 grams de cocaïna
La policia va trobar 500 euros a un vehicle i marihuana i haixix al domicili de l'arrestat
Un home de 26 anys va ser arrestat dimarts a la nit en un control d’alcoholèmia a Escaldes-Engordany amb embolcalls de cocaïna, segons informa la policia. El cos de seguretat destaca que ja existien "indicis previs" que aquest home podria estar implicat en activitats de tràfic de drogues i recalca que el detingut es troba en situació irregular a Andorra.
El total de cocaïna incautada ascendeix a 232 grams, la majoria a casa. Els agents van trobar-li cinc embolcalls amb gairebé 4 grams de cocaïna i un sisè amb restes, i es van intervenir més de 500 euros en efectiu, repartits en paquets de 60 euros, en l'escorcoll que es va fer al vehicle. El cos de seguretat explica que amb l'autorització del detingut es va fer un escorcoll al seu domicili amb suport del grup de guies canins que va donar com a resultat la localització de tres paquets precintats amb 228 grams de cocaïna, una bàscula de precisió, una cinquantena d’embolcalls per dosificar i altres estris habituals en el tràfic d’estupefaents. Els policies van trobar a més 21,7 grams de marihuana i 10,4 d’haixix a l'habitatge.
L’home va donar positiu en tòxics al moment del control, fet pel qual se l’acusa d’un delicte contra la seguretat col·lectiva a més del delicte contra la salut pública per la tinença d'estupefaents. L'arrestat ha passat a disposició judicial aquest dijous al matí.