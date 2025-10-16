Successos
Detingut un home buscat per agressions sexuals a menors a Espanya
El detingut residia al Principat des del 2019, però va ser condemnat el 2023
La policia ha detingut avui al matí a Andorra la Vella un home de 44 anys buscat per agressions sexuals a menors a Espanya. La detenció s’ha produït després que els efectius de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL, en coordinació amb la fiscalia, l’interceptessin a la via pública arran de la notificació vermella activada aquesta mateixa setmana. Un cop identificat, els agents l’han arrestat immediatament i l’home ha passat a disposició judicial aquest migdia.
Les autoritats espanyoles el buscaven per complir una condemna per un delicte continuat d’agressió sexual i un altre d’abús sexual a menor d’edat, fets comesos entre els anys 2013 i 2016 a Espanya. Segons la legislació andorrana, aquests delictes serien constitutius d’un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació.
El detingut residia al Principat des del 2019, però va ser condemnat el 2023. La seva presència a Andorra es va detectar arran d’una sospita policial, fet que va permetre activar els mecanismes de cooperació internacional i confirmar que es tractava d’un fugitiu pendent de complir condemna.
Amb la detenció efectuada, ara correspon a les autoritats espanyoles formalitzar la demanda d’extradició per tal que pugui ser traslladat a Espanya i complir la pena imposada.