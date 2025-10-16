ECONOMIA
Debat sobre el lideratge femení al sector hoteler
L’Espai Dona i Empresa (EDE) organitza el pròxim dimecres 22 d’octubre una taula rodona titulada Reptes i oportunitats del lideratge femení en el sector de l’hoteleria, a les set de la tarda a l’ambaixada espanyola a Andorra. L’acte vol ser un espai de reflexió i impuls del paper de la dona en un dels sectors econòmics més rellevants del país.
L’obertura serà a càrrec de l’ambaixador d’Espanya, Carles Pérez-Desoy, i comptarà amb una presentació conjunta de l’EDE i la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem). La presidenta de Guitart Hotels, Cristina Cabañas, oferirà una ponència centrada en el turisme sostenible, abans de participar en la taula rodona juntament amb Esther Santuré, presidenta d’Autèntics Hotels i propietària de l’hotel Les Closes.