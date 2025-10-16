Economia
Creand Crèdit Andorrà organitza el fòrum ‘Criptoactius: Andorra, pont cap a la nova era financera’
La jornada tindrà lloc dimecres 29 d’octubre, a les 19 hores, a l’Unsquare Studio
Creand Crèdit Andorrà organitza el fòrum ‘Criptoactius: Andorra, pont cap a la nova era financera’, una nova sessió del cicle Creand Talks. L’acte abordarà les diverses vessants del món dels actius digitals per tenir-ne una visió més global, des d’una perspectiva macro, legislativa i tecnològica, de la mà de diferents experts de cada àmbit. La jornada tindrà lloc dimecres 29 d’octubre, a les 19 hores, a l’Unsquare Studio i cal inscripció prèvia.
El sistema financer viu un canvi profund, on els actius digitals s’estan integrant a la banca, als mercats i a les carteres d’inversió. Allò que fa uns anys semblava un experiment, avui és a l’agenda d’entitats públiques i privades, apunta l'entitat. Andorra, pionera amb una llei d’actius digitals i una aposta decidida per la digitalització, es posiciona com un espai on convergeixen regulació, innovació i talent emergent. Per entendre com es construeix aquest ecosistema, cap a on avança i què significa per a inversors i clients, Creand Crèdit Andorrà organitza aquest fòrum amb diferents experts del sector. Una sessió en la qual s’abordarà com l’economia global i els actius digitals estan redefinint les regles del joc financer que serà conduïda per Javier Molina, economista, expert en actius digitals i col·laborador econòmic a El Confidencial. També comptarà amb Jadwiga Kitovitz, directora de Carteres Multiactius i Clients Institucionals de Creand Asset Management; Joaquim Matinero, advocat i expert en Banking-Finance & Blockchain; Albert Santisteve, director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà, i Àngel Quesada, CEO d’ONYZE.
"Els criptoactius representen una de les transformacions més profundes del sistema financer i tecnològic actual i Andorra en particular hi juga un paper clau. Amb aquesta conferència volem oferir una mirada global, plural irigorosa que permeti entendre no només les seves potencialitats, sinó també els reptes econòmics, legals i socials que plantegen. El nostre objectiu és impulsar el debat amb coneixement especialitzat i reflexió crítica, i contribuir en la definició del paper que els criptoactius poden tenir en el futur", explica Albert Santisteve, director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà.