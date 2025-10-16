Inundacions
Concòrdia reclama celeritat en el Pla de riscos, que va caducar al juliol
La Consellera General Maria Àngels Aché ha volgut saber en quin punt es troben els documents
El grup parlamentari de Concòrdia ha instat el Govern a accelerar l’elaboració del Pla territorial nacional i el mapa de riscos, tal com estableix la Llei qualificada de protecció civil aprovada el 2022. El termini fixat era de tres anys, però ja ha vençut aquest juliol sense que s’hagin aprovat els documents.
La consellera general Maria Àngels Aché ha registrat diverses preguntes per conèixer en quin punt es troba aquest treball, especialment pel que fa a la identificació de zones inundables, una informació clau per al desenvolupament urbanístic dels comuns a través dels POUP (Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial).
Concòrdia també demana que, mentre el Centre Nacional d’Emergències i el telèfon 112 no estiguin plenament operatius, s’impulsin campanyes informatives i simulacres per preparar la població davant emergències com incendis, esllavissades, terratrèmols o inundacions. “La ciutadania ha de tenir els coneixements bàsics de prevenció i autoprotecció abans que els protocols s’activin”, ha defensat Aché.
També reclama saber quins documents tècnics i cartografies de zones de risc estan disponibles actualment, i quan es posaran a disposició dels comuns els mapes d’inundabilitat, imprescindibles per planificar el territori de forma segura i preventiva.