Educació
Bardina destaca la llibertat del model educatiu a Estrasburg
El secretari d'Estat d'Educació assegura que "és un exemple de flexibilitat i adaptació"
El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, ha defensat el model educatiu andorrà com a exemple de flexibilitat i adaptació a les necessitats de l’alumnat, destacant que “posa l’accent en la diversitat dels recursos educatius i dona llibertat als docents per escollir els suports pedagògics”, segons informa el Govern en un comunicat. Així s’ha expressat durant la seva intervenció a la 5a Conferència anual de l’Observatori de l’ensenyament de la història a Europa, que se celebra els dies 15 i 16 d’octubre a Estrasburg i que ha reunit més de 250 participants del món educatiu i institucional.
Bardina ha remarcat que aquesta autonomia del professorat afavoreix una personalització real de l’aprenentatge, allunyant-se dels llibres de text convencionals. En la intervenció, ha subratllat el paper fonamental de l’ensenyament de la història en la formació ciutadana i la defensa dels valors democràtics, com a eina per comprendre les institucions i enfortir la memòria col·lectiva.
Finalment, ha expressat el suport d’Andorra al nou pacte democràtic per a Europa, impulsat pel Consell d’Europa, que busca renovar la participació ciutadana i reforçar la confiança en les institucions.