POLÍTICA
AE vol transparència sobre les obres a l’edifici administratiu
El grup parlamentari d’Andorra Endavant va registrar ahir una bateria de preguntes al Govern per obtenir informació detallada sobre les obres de reforma de la tercera planta de l’edifici administratiu central, valorades en 2,6 milions d’euros.
El grup demana pels treballs a la tercera planta
Segons el grup, el Govern ha justificat els treballs per motius d’adequació funcional i millora dels espais de treball, però no ha fet públic el detall tècnic ni econòmic de les actuacions. En aquest sentit, Andorra Endavant reclama més transparència en la gestió dels fons públics. La formació ha sol·licitat informació sobre la superfície afectada, el pressupost adjudicat i executat, el detall dels treballs (com ara finestres, aïllaments, instal·lacions o mobiliari), les empreses adjudicatàries, l’estat d’execució i els criteris que han portat a prioritzar aquesta obra.
També demana explicacions sobre possibles modificacions del projecte inicial i els beneficis concrets que s’esperen obtenir en termes d’eficiència energètica i condicions laborals.