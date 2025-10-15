Ramaderia
Suspeses les fires del bestiar per protegir els animals de la dermatosi nodular
Les espècies de la cabana bovina que entrin al Principat hauran de portar una prova negativa de contagi
Govern ha decidit suspendre la fira del bestiar de Canillo i la fira concurs d'Andorra la Vella per protegir els animals de dermatosi nodular. La malaltia, que afecta exclusivament bovins, és causada per un insecte vector, sigui un mosquit o una mosca, i presenta una morbiditat elevada, tot i que té una baixa mortalitat si es detecta de forma primerenca. Tot i que la salut de la cabana bovina del país "és excel·lent", en paraules del ministre portaveu, Guillem Casal, el Govern és conscient del perill que suposa la malaltia i, per aquest motiu, també ha aprovat que el conjunt d'animals bovins que entrin al Principat hagin de portar una prova negativa de contagi del virus. "Ara no és moment que arribin bovins de fora, però sempre es pot donar el cas que algun ramader es volgués aprovisionar d'algun, doncs aquest hauria de complir amb aquesta prova", ha explicat Casal, tot apuntant que "també s'hauran de desinfectar els mitjans de transport".
El ministre portaveu ha relatat que les mesures han estat preses en coordinació amb l'associació de pagesos i ramaders d'Andorra. En relació amb les vacunes, Casal ha esmentat que "encara no estem en situació de vacunar la cabana, però, tot i això, hem fet els contactes pertinents per demanar les vacunes, per si calgués". El Govern manté contacte permanent amb les autoritats de Catalunya i França amb l'objectiu de "preservar la salut de la cabana ramadera del país".
Canillo manté la fira però l'adapta
El comú de Canillo ha anunciat que manté la Fira del bestiar, però l'adapta a les mesures anunciades pel Govern aquesta tarda, i que entraran en vigor demà. El comú ha acordat ampliar els expositors d'artesania, oficis i menjar fins a assolir els setanta paradistes. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha explicat que "amb aquesta nova edició especial per les circumstàncies de prevenció, la Fira tornarà a ser un punt de trobada entre tradició, comunitat i natura, mantenint viva una de les festes més emblemàtiques de Canillo".