REACCIONS A LA PROPOSICIÓ DE DA I CC
Reduir el deute al 25% és necessari però difícil sense tocar els impostos
Economistes creuen que el futur augment de la despesa pública en pensions, sanitat i serveis socials dificulta la mesura
“La idea és bona, que sigui factible és una altra cosa.” En aquests termes van coincidir els economistes consultats pel Diari a l’hora de valorar la proposta de Demòcrates i Ciutadans Compromesos de reduir el deute públic al 25% l’any 2046. Segons Josep Delgado, economista i soci-director de Gaudit, “és una mesura perfecta i un objectiu indispensable que s’ha d’intentar dur a terme sí o sí, una altra cosa és la manera com es farà”. En aquesta línia, l’economista va subratllar que “és complicat créixer pràcticament el doble en 20 anys, però no impossible”, deixant clar que serà una “operació difícil”, tot i advertir que “si no hi ha voluntat política de rebaixar el deute públic, en uns anys ens veurem abocats a xifres més altes, de prop del 50% o el 60%, i el país pot perdre credibilitat internacional i afrontar certes dificultats”. Neus Cornella, també economista i sòcia-directora de Gaudit, va destacar que “la despesa en matèria social, sanitària i de pensions s’incrementarà i, si la pressió fiscal és la mateixa, hauríem de créixer el doble en 20 anys”.
En la mateixa línia va expressar-se Josep Maria Pla, també economista i exdirector de la CASS, que assegura que “en general, baixar les despesses és força difícil”, tot i declarar que “està bé plantejar un límit a l’endeutament”. També va advertir que amb l’augment de la població gran, ens trobarem “amb un sistema més tensionat”. L’altre tema que va abordar són les perspectives de creixement del país, que haurien de canviar per poder assolir aquest objectiu proposat per Demòcrates i CC: “Hauríem de créixer d’una manera ràpida, i això no segueix la dinàmica de creixement sostenible que Andorra vol seguir com a país.” Això mateix va apuntar Delgado, que va posar en relleu que l’arribada de “molta més gent és incompatible amb el creixement sostenible. El creixement necessari xoca amb el creixement que es vol”, afegint que “s’haurà de revisar que això no generi situacions de pobresa o desigualtat”. Per altra banda, Antoni Bisbal, degà del Col·legi d’Economistes, va advertir que aquesta mesura “no té sentit si no hi ha unes polítiques macroeconòmiques de fons”.
Delgado, Pla i Cornella coincideixen en el fet que les úniques maneres d’equilibrar l’economia passen per rebaixar les despeses o incrementar els ingressos. “S’hauran d’apujar els impostos o gastar menys. Les necessitats en sanitat i en pensions pujaran, per tant, caldrà gastar més i caldrà apujar els impostos”, va explicar Delgado. Malgrat això, Josep Maria Pla va voler deixar clar que “poden passar moltes coses en 20 anys i que, quan arribi un altre Consell General, es canviï d’opinió segons les necessitats del país. Si això s’ha de modificar, serà una obligació per a la generació que governi d’aquí a deu anys”. Tot i això, va assegurar que la reducció del deute “és un puzle del qual no acabem de trobar les peces, i si no es volen tocar els impostos, encara és més complicat”.
Aquesta proposta de modificació de la llei, presentada dilluns per DA i CC, vol que, de forma immediata, el topall del deute públic se situï al 35%, i el 2036, al 30%, i esperen que el text pugui debatre’s al Consell General a final d’any o el començament del 2026. Segons la llei vigent, el deute públic màxim permès és del 40%. Concòrdia, que dilluns al matí va presentar el seu esborrany de proposició de llei sobre la mateixa qüestió, es va mostrar disposada a retirar-la si la majoria s’obre a pactar durant el període d’esmenes, tal com va assegurar Cerni Escalé. Per altra banda, Noemí Amador, d’AE, va declarar al Diari que “nosaltres apostem per un endeutament mínim de l’Estat, sempre hem defensat i continuem defensant la bona gestió i, per tant, si es rebaixa, millor. És el model de país que volem, amb creixement, inversors que creen riquesa i creiem que és factible”.