Política
El PS proposa reduir a 10 anys la residència per accedir a la nacionalitat
Les esmenes al projecte de llei aposten per reconèixer noves realitats familiars
El Partit Socialdemòcrata ha proposat reduir de 20 a 10 anys el període mínim de residència per obtenir la nacionalitat per naturalització. Aquesta mesura, recollida en una de les esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei de la nacionalitat, estableix que les persones hauran d’haver viscut de manera principal i permanent al país i haver cursat 10 anys d’escolarització en centres andorrans. Es preveu una formació màxima de 12 mesos a l’estranger dins d’aquest període.
Les esmenes, presentades per la presidenta del grup parlamentari, Susanna Vela, també proposen ampliar els supòsits d’adquisició de la nacionalitat per a fills d’andorrans nascuts a l’estranger, sempre que es mantingui un vincle familiar o de residència amb el Principat. Aquesta modificació busca adaptar la normativa a realitats familiars cada cop més habituals.
Pel que fa a la renúncia a la nacionalitat anterior, el PS proposa obrir la possibilitat de signar convenis amb països que no permeten la renúncia formal, per garantir l’efectivitat de la legislació andorrana, que no contempla la doble nacionalitat. També es plantegen ajustos tècnics, millores en el control de la nacionalització provisional i l’ampliació dels terminis per renunciar a la nacionalitat d’origen.