SUCCESSOS
La policia irromp en un pis per detenir un home que s’hi havia atrinxerat
L’arrestat, de 73 anys, es va tancar amb una dona de 87 en situació vulnerable
La policia va detenir ahir al matí un home de 73 anys després que s’atrinxerés en un pis del carrer Prat Primer d’Andorra la Vella amb una dona de 87 anys en situació vulnerable, i amenaçés una veïna amb un ganivet i un pal. Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts d’onze, quan una dona va anar a visitar l’anciana, que conviu amb l’home arrestat. Segons el relat policial, l’individu va fer fora la visitant i, des de la porta del domicili, la va increpar mentre esgrimia un ganivet de cuina i un pal de fusta, abans de tancar-se per dins i refusar qualsevol contacte amb l’exterior.
El detingut també va amenaçar una veïna del barri amb un ganivet i un pal
La veïna, alarmada per l’actitud agressiva de l’home i preocupada per la integritat física de la dona gran, va alertar immediatament els serveis policials. Un cop al lloc dels fets, els agents van intentar establir comunicació amb l’home i li van requerir que obrís voluntàriament la porta. Davant la negativa i l’absència de garanties per a la víctima, es va activar el grup d’intervenció policial (GIPA), que va accedir al pis per la força. L’home va ser reduït sense que oferís resistència física i traslladat a dependències policials per ser identificat i detingut formalment. Segons indica el cos d’ordre en un comunicat de premsa, se l’acusa d’un delicte contra la llibertat, per les amenaces, i d’un altre contra la funció pública.
El grup d'intervenció policial va actuar per accedir al pis per la força
Durant la mateixa jornada, la policia va efectuar dues detencions més relacionades amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. Dos homes, de 52 i 22 anys, van ser arrestats de matinada a Andorra la Vella i a Encamp, respectivament. En tots dos casos, les taxes d’alcoholèmia van ser clarament superiors als límits legals establerts: 1,06 i 1,16 grams per litre de sang. Cap d’ells va causar danys, però els agents van procedir a la seva detenció per un delicte contra la seguretat en el trànsit.
Aquestes actuacions es produeixen en el marc d’una campanya específica de control i prevenció que el cos de policia mantindrà activa fins al 19 d’octubre. L’operatiu inclou controls aleatoris en diversos punts de la xarxa viària, amb l’objectiu de reduir els accidents, protegir els usuaris de la via i reforçar la seguretat a tot el territori. Els casos més greus poden comportar multes de fins a 6.000 euros, penes de presó i la retirada del permís de conduir. També s’apliquen sancions als ciclistes i usuaris de patinets. La policia insisteix en la crida al “consum zero” al volant.