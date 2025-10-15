Política
Monteagudo demana detalls de la reforma de 2,6 milions de l’edifici de Govern
El conseller d'Andorra Endavant critica que no hi ha hagut transparència sobre els treballs de l'obra
El conseller general d'Andorra Endavant, Marc Monteagudo, ha presentat una bateria de preguntes al Govern per demanar informació detallada sobre les obres de reforma de la tercera planta de l’edifici administratiu central, valorades en 2,6 milions d’euros. El parlamentari critica la manca de transparència en el detall tècnic i econòmic del projecte i reclama saber la superfície afectada, el pressupost exacte, les empreses adjudicatàries, el tipus de treballs realitzats i els criteris de priorització de la inversió, segons exposa en un comunicat.
Monteagudo també demana conèixer l’estat d’execució, possibles increments de cost i els beneficis esperats en eficiència i condicions laborals. Andorra Endavant recalca que amb aquesta iniciativa defensa el control de la despesa pública i la rendició de comptes en actuacions d’aquesta envergadura.